Capturan en Los Andes a peligroso delincuente vinculado a más de 15 delitos de robos

Tres personas fueron detenidas en el marco de un procedimiento policial que se inició tras un robo con intimidación registrado en la intersección de calles Freire con Membrillar, en la comuna de Los Andes.

Según información entregada por Carabineros, el operativo permitió la detención en flagrancia del autor del delito, quien además mantenía una orden vigente y estaría vinculado a más de 15 hechos de similares características, los cuales son investigados por la Sección de Investigación Policial (SIP).

Posteriormente, y en el contexto de diligencias realizadas en su domicilio, se logró la detención de otras dos personas. En el lugar, además, se recuperaron diversas especies asociadas a los delitos investigados.

El mayor Paul Wladdimiro, comisario de la 3ª Comisaría de Carabineros de Los Andes, detalló que en el domicilio "se detuvo a otras dos personas, una por infracción a la ley de control de armas y explosivos, al mantener en su poder un arma de fogueo adaptada para el disparo, munición calibre .380, la cual usó para intentar eludir la acción policial, además de una mujer por el delito de receptación".

En relación con el arma incautada, se indicó que correspondía a un arma a fogueo adaptada para el disparo, junto con munición calibre .380.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la justicia para su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos.

PURANOTICIA