Capturan en la parte alta de Viña del Mar a peligroso sujeto que era buscado por la justicia

Dos personas fueron detenidas por carabineros, en el marco de un servicio de patrullaje por las calles de Viña del Mar, dando con el paradero de un sujeto que mantenía una orden vigente de captura y otra por receptación de vehículo motorizado.

El personal policial divisó a un vehículo marca MG que circulaba por Reñaca Alto con sus luces apagadas. En el instante en que Carabineros se acercó para fiscalizar, tres sujetos descendieron y huyeron por distintas direcciones, lográndose la detención de uno de ellos, el conductor del móvil.

Consultada la numeración de la placa patente, se informó que el automóvil mantenía encargo por robo vigente, registrado en la 1ª Comisaría de Viña del Mar el 12 de octubre de este año.

Por lo anterior se precedió a la detención del hombre adulto, con antecedentes penales por diferentes delitos, quien pasará a control de detención.

Horas más tarde, en el sector de Villa Dulce, Carabineros observó a un individuo transitando pasadas las 4 de la madrugada por calle Cardenal Samoré, quien al advertir la presencia policial emprendió la huida a pie, logrando darle alcance y realizar el control preventivo correspondiente.

Consultados sus antecedentes, se constató que el sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes por los delitos de atentado contra la autoridad pública y hurto simple, motivo por el cual se procedió a su detención inmediata y posterior traslado a la unidad para el procedimiento de rigor.

El detenido corresponde a un hombre adulto, quien mantiene antecedentes policiales por diferentes delitos y pasará a control de detención.

(Imagen de referencia)

