Capturan en La Ligua a dúo delictual dedicado al transporte de droga desde el norte

A través del análisis y estrategias de control implementadas, en el marco de un proceso investigativo desarrollado en coordinación con la Fiscalía de Los Andes, carabineros del OS7 Aconcagua lograron identificar los horarios de traslado y el modus operandi de dos sujetos dedicados al transporte de droga desde el norte del país.

En virtud de lo anterior, en la ruta 5 Norte, sector Longotoma de la comuna de La Ligua, se procedió a fiscalizar un vehículo que cumplía funciones de cobertura y vigilancia a un segundo automóvil. Este último, al ser fiscalizado con el apoyo de un ejemplar canino detector de drogas, dio alerta positiva ante la presencia de sustancias ilícitas.

Conforme a lo anterior, se procedió a la detención de dos sujetos de nacionalidad chilena, los cuales transportaban 14 kilos 400 gramos de marihuana elaborada.

Además, se incautaron los dos automóviles utilizados por los antisociales, junto a tres teléfonos celulares y ⁠$366.000, correspondiente a dinero nacional en efectivo.

Los imputados, J.D.D.C., de 46 años; y ⁠M.S.O.P., de 41 años, ambos con antecedentes, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

PURANOTICIA