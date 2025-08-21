Capturan en Concón a integrante de banda criminal que perpetró robo con violencia en domicilio de Reñaca

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concón de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a un sujeto de 18 años por su participación en el delito de robo con violencia calificado, hecho delictual perpetrado el mes de agosto en el sector de Reñaca.

El jefe de esta unidad especializada, subprefecto Carlos Zumaran manifestó que, “a través de la investigación se logró establecer que esta persona, junto a otros tres sujetos ya detenidos por esta unidad, a comienzos del mes de agosto irrumpieron en un domicilio del sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, para una vez en el interior, agredir a sus moradores correspondientes a un hombre y a una mujer. Paralelamente, los sujetos procedieron a registrar el domicilio para sustraer diversos artículos electrónicos”.

Cabe señalar que el trabajo de análisis criminal y las diligencias efectuadas por los oficiales de la PDI, permitieron recuperar parte de las especies sustraídas por la banda criminal y concretar la detención del imputado en la comuna de Concón, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, para efectuar la formalización de cargos correspondientes.

PURANOTICIA