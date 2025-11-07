Capturan en Colombia a integrante de cartel que tenía la misión de expandir sus redes en Chile: era buscado por homicidio en La Calera

En la región colombiana de Buenaventura fue detenido peligroso el criminal identificado como Luis Fernando Vallesilla, alias «Nando», quien no sólo era buscado ampliamente por la policía de aquel país, sino que también es requerido por la justicia de Chile, en el marco del asesinato de un sujeto el año 2023 en La Calera.

En ese contexto, se conocieron detalles de quién es realmente «Nando», investigado en nuestro país como cobrador de deudas de préstamos ilegales y usureros, pero también como el autor del asesinato de Cristian García Herazo, un ciudadano colombiano que había viajado hasta la región de Valparaíso para continuar su vida.

Cabe recordar que el crimen se perpetró el 10 de septiembre de 2023 en la feria mayorista de La Calera, donde la víctima tenía un trabajo informal. Hasta dicho lugar concurrió «Nando», quien tras sostener una severa discusión con García, extrae un arma de fuego y le dispara a quemarropa, causándole la muerte en el lugar.

Tras el violento homicidio, el criminal colombiano regresó a su país, por lo que la Fiscalía de La Calera dio inicio al procedimiento para que la policía de aquel país capturara al individuo y luego se diera paso a la extradición a Chile. En ese sentido, se conocieron detalles ocultos de la verdadera vida que tenía «Nando» en su tierra natal.

Luis Fernando Vallesilla formaba parte de una peligrosa organización criminal colombiana, denominada «Los Espartanos», dedicada tanto al tráfico internacional de drogas como a los secuestros, a las extorsiones y a los homicidios. Según consigna El Observador de Quillota, su principal lucha era contra la banda «Los Shottas».

El cartel de «Los Espertanos» es liderado por «Mapaya», un peligroso criminal colombiano que designó a «Nando» la tarea de radicarse en Chile junto a otros 30 delincuentes, con el objetivo de establecer presencia del grupo para hacer crecer su negocio ilícito. Al parecer, la idea era que la banda emigrara por completo a nuestro país, con la finalidad de eludir el trabajo de la policía y la justicia colombiana que los buscaba.

Pero los planes de los peligrosos criminales del Valle del Cauca podrían haber dado un giro tras la detención de «Nando», quien cayó durante una masiva acción policial llevada a cabo en Buenaventura, lo que fue celebrado por las autoridades de Colombia y también de Chile, donde se espera que se haga justicia por el crimen de su compatriota Cristian García Herazo, asesinado con arma de fuego hace ya más de dos años.

