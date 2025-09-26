Capturan al último integrante de banda que robó y agredió sexualmente a moradores de una casa en Reñaca: delincuente tiene 15 años

Un menor de edad fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón por su participación en el delito de robo con violencia y abuso sexual perpetrado el 2 de agosto en un inmueble del sector de Reñaca.

En aquella oportunidad, cinco sujetos irrumpieron en la casa para agredir física y sexualmente a sus moradores, además de sustraer diversas especies electrónicas.

Durante el mes pasado, la PDI logró la detención de cuatro integrantes de esta banda criminal, además de la recuperación de las especies sustraídas,

El subprefecto Carlos Zumarán, jefe de la BIRO de Concón, explicó que el proceso "finalizó hoy con la detención, en un domicilio de Viña del Mar, del último sujeto involucrado, correspondiendo a un menor, de 15 años de edad, chileno y sin antecedentes policiales”.

Cabe señalar que el trabajo de análisis criminal y las diligencias efectuadas por los oficiales de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, permitieron detener a la totalidad de la agrupación delictual que perpetró este ilícito.

Este último delincuente detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, para efectuar la formalización de cargos correspondientes.

