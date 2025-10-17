Capturan al presunto líder de peligrosa banda dedicada a cometer delitos en Putaendo

*DETIENEN A PRESUNTO CABECILLA DE BANDA DELICTUAL DE MENORES EN PUTAENDO*

Un sujeto investigado por su presunto liderazgo de una agrupación delictual compuesta por menores de edad, a quienes se le atribuye la comisión de delitos en Putaendo, fue detenido en el marco de un operativo conjunto de Carabineros.

El procedimiento fue liderado por la Sección de la Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de San Felipe, en conjunto con la Tenencia de Carabineros de Putaendo.

Conforme a una labor investigativa de la policía uniformada, coordinada con el Ministerio Público, se emanó una orden de detención en contra de B.D.R.D. de 18 años, con antecedentes policiales, por el delito de robo con intimidación.

Tras su aprehensión, el joven fue derivado hasta la unidad policial y pasará a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de la zona.

PURANOTICIA