Capturan al autor de incendio estructural en céntrico local comercial de La Ligua

Un sujeto de 29 años fue detenido por su responsabilidad en el origen de un incendio estructural que afectó el miércoles 28 de enero a un local comercial de La Ligua.

El procedimiento fue llevado a cabo por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI La Ligua, según destacó el subprefecto José Galindo.

"En conocimiento de que una persona de sexo masculino se encontraba realizando delitos de incendio en el sector céntrico de la comuna de La Ligua, hecho que ha causado conmoción en la ciudadanía, se dispuso de un operativo nocturno", comenzó indicando el jefe de la Bicrim de la policía civil.

Así es como se logró la ubicación e individualización del imputado quien, según explicó el oficial, "portaba las mismas vestimentas de los registros audiovisuales, el cual, a raíz del análisis criminal y entre los antecedentes que obran a su contra, reconoció su autoría de los hechos, por lo que se gestionó una orden de detención en su contra".

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, mientras que el sujeto, quien mantenía antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su respectiva audiencia de formalización.

