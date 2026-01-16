Capturan al autor de brutal ataque a balazos contra joven de 19 años en Panquehue

Oficiales de la Brigada de Homicidios (BH), de la PDI Los Andes, detuvieron al autor de un homicidio frustrado registrado el pasado 26 de diciembre en la comuna de Panquehue, donde resultó con lesiones de gravedad un sujeto mayor de edad.

Luego de realizar diversas diligencias de carácter investigativas, técnicas y profesionales, los detectives lograron establecer cómo ocurrieron los hechos.

El comisario Francisco Bustamante, jefe (s) de esta brigada especializada, indicó que "a eso de las 14:00 horas, la víctima, un joven de 19 años, mientras compartía con un amigo en la plaza pública de la misma comuna, fue interceptado por un sujeto también de sexo masculino, quien le propinó un impacto balístico en la región torácica, hiriéndolo de gravedad, para posteriormente darse la fuga en dirección desconocida".

Así es como se logró dar con la individualización del imputado, motivo por el cual se obtuvo la respectiva orden de detención en su contra, la que fue materializada.

"Como resultado de las diligencias, se allanaron tres domicilios en la comuna de Panquehue, logrando en uno de ellos dar con la ubicación del imputado", complementó el oficial de la policía civil.

Finalmente, el sujeto aprehendido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para dar paso a su audiencia de formalización por homicidio frustrado.

