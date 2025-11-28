Capturan a uno de los integrantes de banda que robó en mall chino de San Felipe

Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe informó que cuatro individuos perpetraron un robo con violencia al interior del local comercial «Mall Chino», donde intimidaron y agredieron a sus propietarios.

De igual forma, los delincuentes robaron una suma cercana a $1.000.000.

Gracias a la oportuna respuesta del personal en servicio, se logró la detención de uno de los participantes, quien mantenía un arma de fantasía adaptada para el disparo y parte del dinero sustraído en el violento atraco en la comuna aconcagüina.

Cabe hacer presente que las víctimas del delito presentaron diversas lesiones, algunas de carácter leve y otras calificadas de mediana consideración.

Finalmente Carabineros de San Felipe aseguró que mantienen diligencias operativas para lograr identificar y dar con el paradero del resto de la banda.

