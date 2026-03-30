Capturan a tres personas por microtráfico en población René Schneider de Los Andes 

Detectives pertenecientes a la agrupación MT0 de la Brigada Antinarcóticos Los Andes de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a tres personas dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas en la población René Schneider de la comuna.

Según lo informado por la PDI, el trabajo de análisis criminal les permitió recopilar información que daba cuenta de un foco de venta al interior del mencionado lugar.

A partir de los antecedentes entregados al Ministerio Público, se pudo gestionar la autorización judicial de entrada y registro de un domicilio desde el que fueron incautadas más de 500 dosis de cocaína base y cannabis sativa y dinero en efectivo producto de las ventas de las drogas.

Por instrucción del fiscal de la causa, el aprehendido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.

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