Capturan a sujeto vinculado a violento secuestro cometido el 2025 en Laguna Verde

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un sujeto por su responsabilidad en el delito de secuestro, en el marco de una investigación iniciada en agosto de 2025.

De acuerdo a los antecedentes, el imputado y su hijo menor de edad, concurrieron hasta el domicilio de la víctima, en el sector de Laguna Verde, instancia en la que, mediante el uso de la fuerza, lo obligaron a subir a un vehículo en contra de su voluntad, trasladándolo posteriormente hasta un local comercial de propiedad del detenido.

En el lugar, la víctima fue agredida, resultando con diversas lesiones, siendo retenida por aproximadamente cuatro horas, para luego ser dejada en libertad.

El trabajo investigativo desarrollado por la PDI, a través de análisis criminal e inteligencia policial, permitió a los detectives individualizar, posicionar y ubicar a uno de los imputados, gestionando con el Ministerio Público la respectiva orden de detención, la cual fue materializada durante el día martes 18 de marzo pasado.

Cabe señalar que el imputado registra una detención anterior en noviembre de 2025 por el delito de amenazas, hecho ocurrido también en el sector de Laguna Verde, lo cual fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para ser llevado a sus audiencias de control de detención y formalización, mientras que continúan las diligencias para dar con el paradero del segundo involucrado.

PURANOTICIA