Capturan a sujeto que traficaba drogas en las cercanías de plaza Aníbal Pinto de Valparaíso

Un hombre de nacionalidad chilena que se dedicaba al microtráfico de drogas en las inmediaciones de la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El procedimiento fue adoptado por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), quienes detuvieron a este sujeto por los delitos de robo, hurto, lesiones e infracción a la Ley de Drogas.

Según informó la policía civil, en coordinación con el Ministerio Público se efectuó un trabajo de análisis criminal que permitió identificar este punto de venta de droga y gestionar la orden de detención correspondiente.

De esta manera, se logró la aprehensión del imputado –que posee un nutrido prontuario policial, según la PDI– quien mantenía en su poder diversas dosis de ketamina y cannabis sativa, además de dinero en efectivo.

El individuo detenido en el operativo policial fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde pasará a una audiencia de formalización de cargos.

