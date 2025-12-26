Capturan a sujeto que mantenía sofisticado sistema de cultivo indoor en su casa en Quintero: también tenía un rifle a postones

Carabineros del OS7 de Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía, detuvieron a un hombre y desarticularon un cultivo indoor en la comuna de Quintero.

Tanto la captura del sujeto como la incautación de las sustancias ilícitas se produjeron tras el allanamiento de un inmueble en el litoral norte de la región de Valparaíso.

La intervención, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), se ejecutó tras una investigación liderada por el Ministerio Público.

Durante el ingreso y registro, los efectivos detectaron un sofisticado sistema de cultivo indoor, diseñado para la producción a gran escala de cannabis sativa.

Como resultado del operativo, funcionarios de la policía uniformada lograron retirar de circulación 396 plantas del género cannabis en proceso de crecimiento y 580 gramos de marihuana elaborada lista para su comercialización.

De igual forma, incautaron equipamiento tecnológico especializado, con focos, transformadores de luces y temporizadores; además de un rifle a postones y un celular.

El imputado fue identificado por las iniciales R.A.L.Z., de 43 años y nacionalidad chilena, quien ya contaba con antecedentes penales por tráfico de drogas, aunque no mantenía órdenes judiciales vigentes al momento de su captura en Quintero.

Una vez informados los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se instruyó que el detenido seá puesto a disposición del Juzgado local para su respectiva audiencia de control de detención, la cual se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre.

PURANOTICIA