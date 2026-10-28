Capturan a sujeto que habría asesinado a guardia de seguridad que intentó frustrar robo en un mall chino de Valparaíso

Un hombre de 31 años fue detenido por su presunta participación en el robo con homicidio de un guardia de seguridad ocurrido la noche del martes 27 de octubre en Valparaíso, luego de una serie de diligencias desarrolladas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

El crimen se registró en la intersección de avenida Argentina con pasaje Quillota, donde el trabajador de un mall chino fue apuñalado cuando intentaba impedir un robo. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAMU, la víctima falleció en plena vía pública.

Tras el hecho, funcionarios de la SIP de la 3ª Comisaría Norte analizaron registros de cámaras de seguridad y las características físicas y vestimentas del presunto autor, antecedentes que permitieron desplegar patrullajes focalizados en distintos sectores de la comuna porteña.

Las diligencias dieron resultados cerca de la medianoche, cuando los policías ubicaron a un individuo en las inmediaciones del Mercado Cardonal, específicamente en la intersección de las calles Chacabuco y Rawson.

Luego de verificar que sus características coincidían con las observadas en las grabaciones, procedieron a detenerlo por su presunta participación en el delito.

El detenido fue identificado con las iniciales A.O.P.V., de nacionalidad chilena y 31 años. Además, al consultar sus antecedentes en los sistemas institucionales, Carabineros estableció que mantenía una orden de detención judicial vigente por el delito de amenazas simples contra las personas y propiedades, correspondiente a 2023.

Como parte de las diligencias posteriores, se revisaron nuevos registros audiovisuales y se efectuó un reconocimiento fotográfico, instancia en la que una testigo reconoció al detenido.

Los antecedentes recopilados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que las diligencias especializadas vinculadas con el sitio del suceso y la determinación de la eventual participación del imputado quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

PURANOTICIA