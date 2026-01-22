Capturan a sujeto que era buscado por receptación en Valparaíso: registra 23 detenciones

Carabineros de la 8ª Comisaría Florida de Valparaíso detuvieron a un sujeto que se mantenía prófugo de la justicia por el delito de receptación de vehículo motorizado, orden emanada hace sólo cuatro días por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En el marco de los controles preventivos, los uniformados sorprendieron al antisocial en la intersección de calles Cumming con Atahualpa, en la Ciudad Puerto.

El hombre fue identificado con las iniciales A.D.H.M., detectándose que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de receptación de vehículo motorizado.

Cabe hacer presente que el hombre registra 23 reiteraciones por los delitos de robo en lugar habitado, robo frustrado, robo de vehículo motorizado, robo en lugar no habitado, receptación, robo de accesorios de vehículos, entre otros ilícito.

Una vez informados los detalles del procedimiento al Ministerio Público, se estableció que el individuo fuera puesto a disposición de la justicia.

PURANOTICIA