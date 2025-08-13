Capturan a sujeto que disparó a dueño de casa que intentó evitar robo en Quillota: será formalizado por homicidio frustrado

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI Quillota detuvieron a un sujeto identificado con las iniciales I.A.D.M., a quien se le imputa un homicidio frustrado, luego que atacara con un arma de fuego a otro hombre el pasado 27 de abril.

El jefe de la unidad policial, subprefecto José Zavala, explicó que “en circunstancias que la víctima se encontraba en su domicilio, específicamente en la población Agustín Avezon de la comuna de Quillota y, al intentar evitar el robo de especies de valor de su propiedad, uno de los imputados agredió directamente a la víctima en su abdomen con arma de fuego, ante lo cual la víctima cayó al piso, perdiendo la conciencia".

Posteriormente, la víctima fue auxiliada por su pareja y también por vecinos del sector, siendo trasladado hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.

De esta manera y gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, fueron realizadas diversas diligencias para establecer el paradero del presunto responsable, quien fue ubicado en el sector La Palma, en la misma comuna de Quillota.

Por instrucción del fiscal, el antisocial capturado por la policía civil fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para ser formalizado por el delito de homicidio frustrado por este hecho acontecido hace ya casi cuatro meses.

