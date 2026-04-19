Capturan a sospechoso vinculado al incendio del ex Teatro Pacífico en Valparaíso

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo esta jornada al presunto autor del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso en junio de 2025.

La acción se concretó tras un trabajo especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) en conjunto con el Ministerio Público.

El procedimiento incluyó peritajes en el sitio del suceso, empadronamientos y declaraciones de testigos. Estas diligencias permitieron esclarecer la dinámica de los hechos, identificar al imputado y proceder a su detención.

El inmueble, que funcionó como teatro y cine hasta fines de la década de 1970, se encontraba abandonado y con ocupaciones irregulares de personas en situación de calle.

DECLARACIONES OFICIALES

El subprefecto Jaime Quiroz destacó el trabajo de la unidad especializada: “La extensa indagatoria llevada a cabo por funcionarios de esta brigada especializada se basó en diversas diligencias investigativas que permitieron la individualización y posterior detención del imputado”.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su formalización por los delitos de incendio con peligro para las personas y daño a monumento nacional. La causa busca establecer responsabilidades en un hecho que afectó a un inmueble patrimonial de la ciudad.

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