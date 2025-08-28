Capturan a siete integrantes de clan familiar dedicado al narcotráfico en Petorca: droga incautada estaba enterrada en un domicilio

A raíz de un proceso investigativo, desarrollado por la Sección OS7 de Carabineros de Aconcagua, en coordinación con la Fiscalía local de La Ligua, siete personas fueron detenidas por delitos asociados principalmente al tráfico de drogas.

Las aprehensiones se dieron en el marco del cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación de seis domicilios ubicados en la comuna de Petorca.

Los procedimientos policiales permitieron la detención de los sujetos investigados, de entre 18 y 54 años de edad, de nacionalidad chilena, con diferentes grados de parentesco, quienes en su mayoría registran antecedentes penales.

En el operativo policial se procedió a la incautación de marihuana elaborada, clorhidrato de cocaína, pasta base, y plantas de cannabis sativa, así también como de un revolver, un rifle y una pistola, los últimos, de aire comprimido.

Asimismo, se incautaron más de 16 millones de pesos en dinero en efectivo y un vehículo de alta gama, junto a otras especies asociadas a delitos.

Los siete imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

