Capturan a peligroso delincuente que era buscado por homicidio cometido el 2022 en San Felipe: se escondía en la toma Yevide

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de San Felipe detuvieron a un sujeto identificado con las iniciales F.A.B.R., de 27 años, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio ocurrido el año 2022.

La policía uniformada detalló que el individuo se mantenía oculto al interior de la toma Yevide de San Felipe, por lo que fue trasladado posteriormente hasta la unidad policial para que los funcionarios adoptaran el procedimiento de rigor.

En ese contexto, se estableció que el hombre de 27 años detenidos cuenta con un nutrido prontuario policial por delitos tales como lesiones con arma de fuego, robo frustrado, desacato por violencia intrafamiliar, daños simples, entre otros,

Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, el fiscal de turno estableció que será puesto esto martes 25 de noviembre a disposición del Juzgado de Garantía para proceder a su audiciencia de control de detención.

