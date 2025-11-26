Capturan a pareja dedicada al microtráfico en población Aconcagua Norte de Quillota

Un hombre y una mujer fueron detenidos luego que indagatorias de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI, confirmaran que la pareja se dedicaba a la comercialización de sustancias ilícitas en la comuna de Quillota.

Los procesos investigativos desplegados por el equipo MT0 de la unidad especializada, permitieron recabar antecedentes que daban cuenta que ambos vendían sustancias ilícitas a consumidores de la población Aconcagua Norte.

De esta manera y junto a la colaboración de drones del Departamento de Seguridad Municipal, los efectivos policiales llegaron hasta un inmueble, desde el que fueron incautados 95 gramos de cocaína base a granel y 392 envoltorios contenedores de 96 gramos de la misma droga, todo avaluado en 2 millones 500 mil pesos.

Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos –ambos con antecedentes policiales– quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para ser formalizados por el delito de infracción a la Ley 20.000 de drogas.

PURANOTICIA