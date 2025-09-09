Capturan a otros tres sujetos implicados en robo a conductores de aplicación en Concón

Tres sujetos vinculados a una serie de delitos que afectaron a conductores de aplicaciones de transporte Uber y Didi fueron detenidos por la PDI de Concón.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) indicó que los hechos consistían en que sujetos, simulando ser pasajeros, abordaban los vehículos de las víctimas, procediendo luego a intimidarlas para sustraerles sus automóviles.

Asimismo, los vehículos posteriormente eran utilizados para la comisión de diversos delitos en servicentros de las comunas de Quilpué y Concón.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, permitió reunir antecedentes y medios probatorios para establecer la participación de los aprehendidos en los hechos acontecidos, siendo capturados en distintos puntos de la región.

Además, la policía civil indicó que por estas investigaciones ya han detenido a siete personas que participaron en estos hechos, cuatro de los cuales ya están sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva tras sus respectivas formalizaciones.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA