Capturan a ocho sujetos dedicados a la comercialización de drogas en Llay Llay

Detectives de la agrupación MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Felipe, detuvieron a ocho individuos, todos de nacionalidad chilena, dedicados a la comercialización de drogas en la comuna de Llay Llay.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió conseguir que se autorizaran las órdenes de entrada y registro a siete domicilios.

En ellos fueron incautados 443 gramos de clorhidrato de cocaína, 961 gramos de cannabis sativa, 5 plantas del mismo género y 27 gramos de ketamina, todo avaluado en más de 10 millones de pesos ($10.000.000).

Además, como parte de las indagatorias, los efectivos policiales decomisaron diversas especies utilizadas para la dosificación de sustancias ilícitas, más de un millón de pesos ($1.000.000) en dinero en efectivo producto de las ventas de las mismas, un arma a fogueo apta para el disparo y munición de variados calibres.

Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos –varios de ellos con antecedentes policiales– quedaron a disposición de la justicia por delitos tales como infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Armas.

PURANOTICIA