Capturan a mujer que era buscada por ola de robos a locales del Barrio Poniente de Viña

Una mujer de 35 años, que se mantenía prófuga de la justicia y era investigada por diversos delitos cometidos en el Barrio Poniente de Viña del Mar, fue detenida por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Carabineros.

El procedimiento permitió dar con el paradero de la imputada, quien mantenía una condena pendiente por el delito de robo en bienes nacionales de uso público y era considerada una persona de interés en distintas investigaciones por ilícitos registrados en el tradicional sector turístico y comercial viñamarino.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, explicó que "se dio con el paradero de una mujer de 35 años, de nacionalidad chilena, la cual era sindicada por locatarios y a través de la investigación de la SIP de esta unidad, como la autora de varios robos en lugar no habitado en el sector poniente, afectando a restaurantes y cafeterías".

Asimismo, indicó que "se dio con su ubicación y se procedió con su detención", agregando que la mujer era ampliamente conocida por comerciantes y vecinos del sector debido a hechos delictuales ocurridos anteriormente.

En ese sentido, el oficial señaló que "la mujer es conocida del sector porque tiempo atrás fue grabada por una cámara cuando robaba en los techos y se cayó y lesionó".

Tras concretarse el procedimiento policial, la detenida fue puesta a disposición de Gendarmería para el cumplimiento de la sentencia que mantenía vigente. Al respecto, Espejo informó que "se procedió a su detención y fue trasladada directamente al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso para cumplir condena".

Cabe señalar que la mujer registra diversas detenciones por delitos cometidos en el sector poniente de Viña del Mar, zona donde comerciantes habían manifestado preocupación por una serie de robos que afectaron a locales gastronómicos y otros establecimientos durante los últimos meses.

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