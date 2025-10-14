Capturan a mujer por su rol en brutal homicidio de ex pareja en Limache: habría trasladado a la víctima al lugar del crimen

Una mujer que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio fue detenida en Limache; esto, por su presunta responsabilidad en la muerte de su ex pareja, un hombre de 60 años, hecho acontecido el pasado 11 de octubre.

El crimen quedó al descubierto el sábado pasado cuando, en plena vía pública del Callejón González, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que mantenía antecedentes policiales, según dio a conocer la policía en la oportunidad.

El examen del cadáver demostró que el individuo mantenía una serie de heridas cortopunzantes en la región abdominal y torácica, compatibles con el uso de un arma blanca, siendo su causa de muerte un traumatismo torácico por arma cortante.

Producto de esto, se detuvo a un hombre, chileno, de 43 años, también con antecedentes, por su presunta responsabilidad en el brutal crimen, quien quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por lo ocurrido el fin de semana.

En la audiencia de formalización se indicó que la víctima habría concurrido al estero de Limache luego que su expareja lo fuera a buscar y trasladara al lugar, donde lo estaba esperando el hombre de 43 años, quien lo atacó con un arma blanca.

De esta manera, el Juzgado de Garantía de Limache ordenó la detención de la expareja del fallecido, en su calidad de presunta coautora del homicidio.

El capitán Fernando Carvallo, de la 3ª Comisaría de Limache, explicó que "se procedió a la detención de una mujer adulta, la cual mantenía una orden vigente por homicidio, delito relacionado con lo ocurrido el 11 de octubre cuando fue hallado un hombre adulto que mantenía lesiones cortopunzantes en su zona abdominal y torácica".

"Gracias a los controles permanentes de Carabineros en la población se dio con el paradero de esta mujer, la cual es detenida y pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Limache", complementó el oficial de la policía uniformada.

