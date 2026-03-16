Capturan a hombre y mujer que mantenían especies robadas desde una casa en Concón 

Funcionarios de la 4ª Comisaría de Carabineros Concón sorprendieron a dos sujetos que portaban una gran cantidad de especies, cuya procedencia no pudieron explicar.
Dos personas fueron detenidas por el delito de robo en lugar habitado tras un procedimiento realizado por personal de la Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón.
Según dio a conocer el capitán Miguel Cuevas, comisario de servicio de la unidad, el hecho se registró cuando funcionarios sorprendieron a dos sujetos que portaban una gran cantidad de especies, cuya procedencia no pudieron explicar.
Ante esta situación, los uniformados procedieron a realizarles un control de identidad.
En ese momento llegó la víctima, quien señaló que dos individuos habían ingresado a su inmueble, desde donde sustrajeron diversas especies.
Con estos antecedentes, Carabineros logró relacionar a los sujetos con el delito. Además, la víctima reconoció las especies recuperadas como de su propiedad.
Debido a lo anterior, se concretó la detención de un hombre y una mujer por el delito de robo en lugar habitado, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.
PURANOTICIA