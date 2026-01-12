Capturan a dos aparcadores ilegales que robaron especies desde un automóvil estacionado en el borde costero de Viña del Mar

Dos aparcadores ilegales fueron detenidos en la zona costera de Viña del Mar luego de ser vinculados a un robo de especies desde un automóvil estacionado.

En el marco de los patrullajes preventivos desplegados por Carabineros en la Ciudad Jardín, dos individuos fueron detenidos luego de ser sindicados como los presuntos responsables del robo de una bolsa con distintas prendas de ropa.

La denuncia apuntaba a que ambos sustrajeron las especies desde el interior de un automóvil estacionado en la intersección de calle 8 Norte con Av. San Martín.

Los detenidos aprovecharon la alta afluencia de personas en el sector del borde costero viñamarino para cometer el ilícito y escapar con las especies en su poder.

Cabe hacer presente que ambos imputados cuentan con diversos antecedentes policiales por delitos como lesiones, amenazas y violación de morada.

Además, ambos quedaron apercibidos y a la espera de citación.

Desde Carabineros de Viña del Mar recordaron la importancia de la oportuna denuncia en caso de ser víctima de algún delito en la ciudad.

