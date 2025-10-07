Capturan a delincuente que robó mochila en estación Belloto del Metro de Valparaíso

Un hombre fue detenido en Quilpué por su participación, en calidad de autor, de un robo por sorpresa cometido al interior de la estación Belloto del Metro de Valparaíso.

Según información de Carabineros de la Tenencia Rita Olivares, la denuncia de la víctima fue clave para recuperar la mochila robada y detener al antisocial.

El hecho se registró en la estación Belloto cuando el imputado sustrajo una pertenencia de la víctima, quien concurrió de inmediato a la unidad policial a denunciar los hechos.

Esto permitió que los uniformados salieran en la búsqueda del delincuente, al que lograron ubicar luego de algunos minutos de minucioso trabajo policial.

Así es como la policía uniformada logró determinar que el hampón correspondía a un joven de 19 años, que cuenta con un nutrido prontuario policial.

Al momento de su detención portaba un arma blanca y la mochila sustraída con todas las especies en su interior, siendo regresadas a la víctima.

De igual forma, se indicó que una vez informado el fiscal de turno, se estableció que el individuo pasará a audiencia de control de detención.

