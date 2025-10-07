Capturan a delincuente que con un machete intimidó a mujer para robarle su celular y dinero en efectivo en Quilpué

Carabineros de la Segunda Comisaría de Quilpué detuvieron a un sujeto sorprendido por cometer un delito de robo con intimidación en la comuna.

Durante un patrullaje mixto con personal municipal, los uniformados fueron alertados por una mujer que señaló haber sido víctima del robo de su celular y de dinero.

En la instancia, indicó que el autor del delito la había intimidado con un machete, para posteriormente sustraerle sus pertenencias personales.

De esta manera, se activó la búsqueda del individuo en cuestión, siendo localizado por Carabineros y sorprendido con el machete y las especies sustraídas.

El delincuente, de 35 años y con antecedentes policiales, pasará a control de detención.

PURANOTICIA