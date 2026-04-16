Capturan a delincuente buscado por robos en casas de Papudo: incautan droga y dinero

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre chileno, mayor de edad, que registraba una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en lugar habitado en la comuna de Papudo.

El jefe de la unidad, subprefecto Sebastián Morales, detalló que “el trabajo de análisis e investigación criminal desarrollado por los detectives permitió identificar patrones asociados a este delito, estableciendo que el imputado se dedicaba al robo de viviendas en la comuna de Papudo, además de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades”.

A partir de las diligencias investigativas, los oficiales lograron reunir los antecedentes necesarios para gestionar ante el tribunal competente una orden de entrada y registro para el domicilio del imputado, junto con la respectiva orden de detención.

Durante el procedimiento policial, se incautaron 351 gramos de cannabis sativa, seis teléfonos celulares, $630.000 en dinero en efectivo y 15.650 pesos argentinos.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua, donde se realizará el control de detención y se determinarán las medidas cautelares correspondientes.

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