Capturan a cuatro sujetos que cometieron robo por sorpresa contra mujer en Valparaíso

En el marco de servicios policiales focalizados en miradores y sectores turísticos de los cerros Alegre y Concepción de Valparaíso, Carabineros detuvo a cuatro sujetos acusados de participar en un robo por sorpresa que afectó a una mujer.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 8ª Comisaría Florida, en coordinación con otros efectivos de la unidad, quienes lograron, además, recuperar la cadena de oro sustraída a la víctima.

Según informó el capitán Maximiliano Guiñez, subcomisario de la unidad, el operativo se desarrolló en el marco de patrullajes preventivos en el sector, en el contexto de una estrategia de reforzamiento de la seguridad en zonas de alta afluencia turística.

“Se logró la detención de cuatro antisociales, los cuales habrían participado en el delito de robo por sorpresa a una mujer que transitaba en la vía pública”, señaló el oficial de la policía uniformada.

El procedimiento contó con apoyo de vigilancia aérea mediante un dron de la Delegación Presidencial, herramienta que permitió ubicar a los sospechosos y entregar información en tiempo real a los equipos en terreno.

De acuerdo con lo indicado, los sujetos intentaron huir tras cometer el delito, dividiéndose para evitar su captura, lo que finalmente no dio resultado gracias a la coordinación policial.

Los detenidos son todos de nacionalidad chilena y mantienen antecedentes policiales. Tres de ellos son adultos y uno es adolescente.

En cuanto a las medidas adoptadas, el autor principal fue puesto a disposición de la justicia para su control de detención, mientras que los otros involucrados quedaron apercibidos a la espera de citación por parte del tribunal.

En tanto, el menor de edad fue entregado a un adulto responsable y se dio cuenta a los tribunales de familia por su participación en el hecho.

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