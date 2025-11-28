Capturan a cuatro delincuentes que robaron especies desde un auto en playa de Quintero

Tras una denuncia, Carabineros de la Subcomisaría de Quintero detuvo a cuatro sujetos por el delito de robo de accesorio de vehículos, quienes fueron vistos fracturando el vidrio trasero de un automóvil en las inmediaciones de la playa Los Enamorados.

Los imputados habían huido con especies a bordo de un automóvil, el cual fue fiscalizado por los uniformados, quienes detuvieron a tres adultos y a un menor.

Asimismo, la institución policial detalló que logró la recuperación de las especies sustraídas por los antisociales, las que fueron regresadas a su propietario.

Cabe hacer presente que en otro procedimiento de la Subcomisaría de Quintero, en el marco de un patrullaje preventivo, se fiscalizó a un hombre, verificando que éste mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con intimidación, emanada del Juzgado de Garantía de Limache para el cumplimiento de su condena.

