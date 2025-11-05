Capturan a conocido microtraficante de la población Aconcagua Sur de Quillota: PDI incautó drogas y armas en su domicilio

Detectives MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Quillota, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a una personada dedicada a comercializar drogas en pequeñas cantidades.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió recabar antecedentes que daban cuenta que el imputado utilizaba su domicilio, ubicado en la población Aconcagua Sur, para llevar a cabo las transacciones ilícitas.

En el operativo, los efectivos de la policía civil incautaron 146 gramos de cocaína base, 116 gramos de cannabis sativa, 3 gramos de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, lograron incautar también una escopeta calibre .16, una escopeta de aire comprimido y una pistola a balín, entre otras especies.

Por instrucción del fiscal que lidera la causa, el individuo aprehendido en el operativo fue puesto a disposición de la justicia para ser formalizado.

