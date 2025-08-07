Capturan a cinco sujetos que protagonizaron violento robo en parcela de Hijuelas: encañonaron a familia y robaron auto

Cinco delincuentes fueron detenidos luego de protagonizar un violento robo al interior de una parcela de la comuna de Hijuelas, en la provincia de Quillota.

Información proporcionada por Carabineros da cuenta que tras un llamado telefónico alertándolos de un robo, se trasladaron al lugar de los hechos denunciados.

Moradores de una casa ubicada al interior de una parcela señalaron a la policía uniformada que ingresaron antisociales y que los intimidaron con armas.

De igual forma, aseguraron que registraron la vivienda para luego sustraer una serie de especies, además de un automóvil propiedad de la familia.

Los uniformados del Retén de Hijuelas activaron los protocolos de acción para dar con el paradero de los individuos y, gracias a la información proporcionada por la comunidad, uno de ellos fue sorprendido al interior de un automóvil.

Luego, detectaron que a bordo de un segundo vehículo se encontraba el resto de la banda, logrando detener a otros cuatro delincuentes.

Asimismo, tras una serie de diligencias investigativas, se encontró un arma de fuego al interior de un predio agrícola ubicado en la ruta F 301-E, cerca de Nogales.

De igual forma, Carabineros de Hijuelas detalló que fueron recuperadas las especies sustraídas, mientras la búsqueda del vehículo de la familia sigue vigente.

Cabe hacer presente que todos los imputados –incluido un ciudadano extranjero y un menor de edad– pasarán a control de detención por los hechos acaecidos.

(Imagen principal: de referencia)

PURANOTICIA