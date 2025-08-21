Capturan a banda que intentó robar especies en zona de antenas de TV en Viña del Mar

Tres personas fueron detenidas por carabineros de la Tenencia Nueva Aurora, luego que fueran denunciados por robo en la zona de antenas de televisión, en Viña del Mar.

Los funcionarios policiales concurrieron a verificar esta denuncia en la parte alta de la Ciudad Jardín, advirtiendo que el candado del portón de ingreso estaba cortado.

Así es como ingresan al interior del recinto, encontrando a un hombre adulto intentando sustraer unas baterías, por lo que fue detenido de forma inmediata.

De igual forma, observaron que en las afueras del recinto había un hombre y una mujer, los que en su vehículo mantenían elementos conocidos para cometer delitos.

Posteriormente, los uniformados comprobaron que la pareja registraba el mismo domicilio que el detenido, por lo que también se procedió a su captura.

Minutos más tardes se verificó a través de una grabación que efectivamente el hombre y la mujer participaron del ilícito en la zona de antenas de televisión.

Cabe hacer presente que dos de los individuos detenidos registran antecedentes penales y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA