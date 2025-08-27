Capturan a banda que fue sorprendida robando accesorios desde vehículos en Los Andes

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes, cuando realizaban patrullajes para prevenir robos de accesorios de vehículos, divisaron a un automóvil, cuyos ocupantes estaban sustrayendo especies desde el interior de otro vehículo que permanecía en los estacionamientos de una tienda de retail.

Por lo anterior, se realizó un seguimiento a distancia, logrando fiscalizar a los sujetos, procediendo a la detención de M.J.G.C. de 52 años; P.E.S.R. de 50 años, y D.A.M.M. de 35 años, todos con amplio prontuario policial y con domicilios registrados en diversas comunas de la región Metropolitana.

En el vehículo en el que se movilizaban mantenían elementos para la comisión de delitos, además de especies robadas a las víctimas y dinero en efectivo.

El fiscal de turno del Ministerio Público dispuso que los tres delincuentes detenidos fuesen puestos a disposición del tribunal durante este miércoles.

