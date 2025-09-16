Capturan a banda que asaltó local comercial y que en su huida intentó atropellar a carabinero en el Mercado Cardonal de Valparaíso

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en Valparaíso tras perpetrar un robo a un local de ventas de alimentos para mascotas en los alrededores del Mercado Cardonal, delito al que se suma un homicidio frustrado contra un funcionario de Carabineros.

Tras recibir una denuncia por un robo en el lugar, personal de la Patrulla ECO –de servicio permanente en este sector porteño– divisó a dos individuos huyendo por avenida Pedro Montt, quienes posteriormente abordaron un vehículo, cuya conductora intentó atropellar al funcionario policial que le ordenó detener su marcha.

Acto seguido, los sujetos bajaron del automóvil para continuar huyendo a pie, logrando la detención de ambos en la intersección de calles Yungay con Uruguay, en los alrededores del Mercado Cardonal, resultando un carabinero con lesiones leves producto de un golpe en el rostro propinado por uno de los imputados.

Una vez verificada la identidad los sujetos, se verificó que ambos mantenían prontuario policial. De hecho, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con violencia desde el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso.

De igual modo, la conductora del automóvil en el cual los dos antisociales pretendían huir con el dinero robado logró ser identificada, procediendo también a su detención, pero por la flagrancia del delito de homicidio frustrado a Carabineros de servicio.

El mayor Javier Oportus, comisario de 2ª Comisaría Central de Valparaíso, explicó que "Carabineros de servicio en el sector de Mercado Cardonal logró la detención de tres sujetos, dos hombres y una mujer, que ingresaron a un local de alimentos para mascota, sustrayendo dinero en efectivo de las ventas del día".

"En su huída, intentaron atropellar a un funcionario policial que se interpuso en su camino, no logrando su cometido", continuó el oficial de la policía uniformada.

Cabe hacer presente que los tres antisociales fueron puestos a disposición de la Fiscalía local de Valparaíso para proceder a su respectivo control de detención.

En cuanto a las especies sustraídas, estas fueron recuperadas y entregadas a los propietarios del local comercial, logrando también reintegrar todo el dinero robado.

PURANOTICIA