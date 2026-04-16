Capacitan a equipos de emergencia provinciales y comunales para enfrentar eventual llegada del "El Niño" a la región de Valparaíso

Autoridades regionales, Senapred, encargados de emergencia y prevención de riesgos de las Delegaciones Presidenciales Provinciales y los municipios de la región, llegaron hasta la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para participar de una charla sobre cómo se proyecta la llegada del invierno y el fenómeno de El Niño para la zona central del país y, en particular, para la región.

En la instancia expusieron expertos en la materia, como el gerente de Operaciones de Chilquinta Distribución, Luis Sepúlveda; la especialista en árboles urbanos y profesora de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la PUCV, Alejandra Vargas; y el meteorólogo y magíster en Cambio Climático, Gianfranco Marcone.

Sepúlveda explicó que “el Plan de Invierno parte paradójicamente en verano con las actividades preventivas. Nuestro plan se basa en ocho aspectos fundamentales y los más destacados se basan en el manejo de la vegetación, no solo en la región, sino a nivel nacional, ya que es algo que afecta la continuidad del suministro eléctrico por diversos motivos. Y también nuestro plan tiene un foco especial en la atención de los pacientes electrodependientes”.

Bajo esa línea, Vargas comentó que “nuestra intención es demostrar la condición del arbolado urbano (...) lo que se requiere es un análisis de lo que hay para tomar la decisión de tala y reposición. Lamentablemente no todo se soluciona con poda, hay árboles que están en muy mala condición y con riesgo de volcarse completamente y es un riesgo. Muchos árboles que tienen ahuecamientos o pudriciones en el tronco podrían tumbarse y eso es una masa muy pesada que puede causar daños y costarle la vida a las personas, como ya ha pasado, entonces los árboles se convierten en amenazas para quienes circulan por las calles”.

Marcone, en tanto, sostuvo que "hasta ahora todo indica que vamos a tener un término de otoño y comienzo de invierno con precipitaciones levemente sobre lo normal producto de la llegada del fenómeno de El Niño. (...). Ya en la segunda parte del año, ya en el invierno e incluso acercándose a primavera, se estima que ese fenómeno de El Niño podría intensificarse, y eso es lo que se ha hablado del "Niño Godzilla" o el "Súper Niño", y al intensificarse, todo indica que las lluvias aumentarían más, por lo que podríamos tener temporales, marejadas y todos los fenómenos a los que estamos acostumbrados en años con fenómenos de El Niño en comunas costeras".

Asimismo, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, planteó que "todo indica que el fenómeno El Niño nos va a golpear con mucha fuerza. Vamos a entrar a un invierno duro y, por cierto, que se requiere esta colaboración público-privada. Cuando se produce un corte de luz o una caída de un árbol y corta los cables, les afecta a todos, por eso es que es muy importante que traigamos a un experto y nos preparemos”.

Por su parte, el seremi de Energía, Celso Quezada, subrayó que “he estado recorriendo algunas provincias de la región y la preocupación existe por el lado de la poda, como lo son los cortes de suministros derivados de la caída de ramas de árboles sobre el tendido eléctrico y esto requiere un compromiso constante con la ciudadanía".

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