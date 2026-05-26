Capacitación, instalación y adaptación: detallan etapas que tendrá la implementación del pago electrónico en micros del Gran Valparaíso

El proceso para implementar el recaudo electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso continúa avanzando y ya se encuentra en etapa de adjudicación e implementación, según confirmó el seremi de Transportes, Matías Valenzuela.

La iniciativa busca modernizar el sistema de pago en micros de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, dejando atrás paulatinamente el uso de dinero en efectivo y avanzar hacia mecanismos electrónicos, vía tarjetas u otros dispositivos.

En ese contexto, la autoridad regional explicó que “están en proceso de adjudicación y una etapa de implementación”, agregando que se trabaja en cuatro etapas.

"Vamos a incorporar cuatro etapas que incluyen, entre otras cosas, procesos de capacitación, tanto para los que son los conductores; obviamente la instalación de los servicios electrónicos en cada uno de los buses y; por cierto, el proceso de adaptación de nuestros vecinos a este proceso de pago electrónico”, explicó Valenzuela.

Asimismo, el titular de Transportes indicó que “hay plazos que apuntan al final de este año 2026”, precisando que “cada una de las etapas se las informaremos en la medida de que desde nivel central vayamos teniendo las aprobaciones de etapas intermedias".

En cuanto a la etapa inicial, el seremi Valenzuela indicó que está la adquisición de equipamiento y la implementación de estos sistemas de recaudo electrónico.

Junto con ello, también abordó la posibilidad de integración entre el sistema de recaudo electrónico de las micros y otros medios de transporte de la región, señalando que “parte de lo que es el proceso de licitación incorpora la integración y es parte de lo que hoy día estamos analizando desde el punto de vista técnico”.

En esa línea, el representante regional del Ministerio de Transportes explicó que “a nivel de Santiago se están teniendo diversas reuniones con EFE Valparaíso, para poder ir estableciendo cuáles son los procedimientos, desde el punto de vista técnico, para la implementación, sea de ese sistema o de alguna alternativa”.

De esta manera, la cartera continúa avanzando en la modernización del sistema de pago del transporte público del Gran Valparaíso, en un proceso que contempla distintas etapas técnicas, operativas y de adaptación ciudadana, con miras a concretar su tan ansiada implementación progresiva hacia fines de este año 2026.

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