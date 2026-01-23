Capacitación de gatekeepers: 185 personas han sido entrenadas para la prevención del suicidio en la región de Valparaíso

A través de la Mesa Regional Intersectorial de Prevención del Suicidio, la Seremi de Salud de Valparaíso dio inicio el año 2025 a la capacitación de gatekeepers, entrenamiento comunitario clave para la detección temprana y conexión de personas en riesgo de suicidio, con la red de salud mental. A la fecha, 185 personas de instituciones estratégicas de la región han sido formadas por la Unidad de Salud Mental de la Autoridad Sanitaria, siendo los últimos el equipo de la Universidad de Playa Ancha.

El seremi (s) Carlos Zamora destacó que este trabajo enfocado en casas de estudio ha significado “un trabajo en conjunto con cuatro universidades del Consejo de Rectores de Valparaíso, trabajar con los equipos de las diferentes universidades a fin de establecer lineamientos claros para la prevención del suicidio”.

Y es que, además de ejecutar el programa en la UPLA, el equipo de la Seremi de Salud ha efectuado entrenamientos a profesionales de las universidades Católica de Valparaíso, de Valparaíso y Técnico Federico Santa María; además de profesionales de la comuna de Quillota, de la Junji, Secreduc y del Servicio de Salud Aconcagua.

La referente regional de Prevención del Suicidio de la Seremi de Salud, Francisca Vásquez, explicó que “esta capacitación permite formar a personas que están en constante comunicación con miembros de la comunidad en identificación de señales de alerta, entregar un primer apoyo, activar redes y a los servicios de salud correspondientes”.

Asimismo, detalló que “gran parte de los grupos etarios que tienen la tasa alta por intento o muerte por suicidio son personas de 19 a 25 años, una parte importante del grupo focalizado en educación superior. Por tanto, que las universidades cuenten con esta capacitación brinda herramientas mayores de detección de estudiantes en riesgo y una derivación a la red de salud”.

La instancia que fue valorada por los profesionales de la UPLA. La directora del Centro para el Desarrollo Psicosocial de la casa de estudios, Gabrielle Millon, destacó que “ha sido una instancia fundamental, era algo que esperábamos mucho como equipo de apoyo a los estudiantes”.

GATEKEEPERS

Se denomina gatekeepers para la prevención del suicidio (GKPS) a miembros de la comunidad que interactúan regularmente con la comunidad y pueden desempeñar un papel en la identificación de personas en riesgo de suicidio y conectarlos con los servicios de salud mental.

Su relevancia radica en el gran número de personas en riesgo de suicidio que no son pesquisadas ni consultan a los servicios de salud mental, y para las cuales, las acciones a nivel comunitario son las más indicadas para identificarlas, entregarles un primer apoyo y conectarlas con los apoyos que requieren.

Si te enfrentas a una crisis de salud mental, puedes llamar al *4141, la línea telefónica de prevención del suicidio del Ministerio de Salud, disponible las 24 horas del día los siete días de la semana.

