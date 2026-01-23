Caótica mañana en el Metro de Valparaíso: fallas en el sistema de energía retrasaron el inicio del servicio Tren Limache-Puerto

Caótica comenzó la mañana para los usuarios del Metro de Valparaíso. Esto, debido a problemas que hicieron retrasar el horario de inicio del servicio.

Cientos de personas se agolparon a las estaciones del Tren Limache - Puerto a esperar el paso de los convoy para iniciar sus viajes a sus respectivos destinos.

Sin embargo, los tres lisa y llanamente no pasaban. Pese a ello, los pasajeros aseguran que nadie les informó nada, ni en las estaciones ni en las redes sociales.

Fue recién a las 6:52 horas cuando EFE Valparaíso explicó a través de un escueto mensaje replicado en sus redes sociales que "por una incidencia en el sistema de energía", el servicio de trenes iniciaría su recorrido a las 07:00 horas desde Limache.

En cuanto a la situación desde la estación Puerto, la circulación de trenes comenzó minutos antes. No obstante, el caos ya se había generado.

Cerca de 30 minutos después, la compañía informó que el servicio ya estaba operando con trenes dobles entre las estaciones Limache y Puerto.

