Caos en el Gran Valparaíso por paro de microbuses de la provincia de Marga Marga: EFE Valparaíso anunció plan de contingencia

A raíz de una millonaria deuda asociada a subvenciones y frente a la falta de respuesta por parte de las autoridades, el gremio del transporte público del Gran Valparaíso anunció una paralización de servicios para la tarde de este lunes 27 de abril.

Según dio a conocer el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre del Gran Valparaíso, Óscar Cantero, la acción comenzó a las 17:00 horas y afecta principalmente a las líneas que reemplazaron a la empresa Fenur, vale decir, las que cubren los tramos comprendidos entre Peñablanca (Villa Alemana) y Valparaíso.

"Los conductores del transporte público de la provincia de Marga Marga, desde el recorrido 101 al 125, han decidido paralizar porque no pueden seguir trabajando en las condiciones desde el alza del combustible. En ese aspecto, los conductores ya no alcanzan a sacar su porcentaje, no tienen plata para echarle petróleo a los buses durante el día y esto provocó un caos, y ellos han decidido tomar esta acción y nosotros tenemos que compartir con ellos esta decisión", comentó Cantero.

De igual forma, indicó que "durante la tarde vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando, si tenemos respuestas de las autoridades del Ministerio de Transporte, de solucionar el problema tan pronto como se pueda. Aquí lo que falta es la compensación por el alza del combustible. Y ese es uno de los caos principales que ha tenido el gremio, que además de las deudas millonarias que tiene el Ministerio de Transporte y con el gremio en la región de Valparaíso y esto ya no da para más".

"Los conductores ya no pueden seguir trabajando en estas condiciones, con deudas millonarias, sin compensación por el alza del petróleo y la presión que tienen ellos por salir a trabajar es muy grande y por eso han tomado esta decisión", añadió.

El gremio explicó que la medida se adopta debido a la falta de acuerdo que existe con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, motivo por el cual todas las unidades se han adherido a la movilización programada para este lunes.

De esta manera, se proyecta la suspensión total del servicio de transporte público desde la provincia de Marga Marga a la de Valparaíso hasta que exista alguna especie de compromiso de la autoridad para pagar los $20 mil millones que dicen deberles por concepto de subsidios a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), al congelamiento de tarifas y al impacto del alza en el precio de los combustibles, principalmente diésel.

Puranoticia.cl se contactó con la Seremi de Transportes de Valparaíso para conocer si existe alguna negociación en curso o, bien, se han adoptado algún tipo de medida para hacer frente al paro de última hora, respondiendo que el tema se está viendo.

Quien sí respondió fue la empresa EFE Valparaíso, que dio a conocer un plan de contingencia. "Frente a esta situación y con el fin de apoyar a la conectividad del Gran Valparaíso, EFEValparaíso está realizando un esfuerzo para aumentar la capacidad de transporte durante la tarde. En concreto, se ha reforzado el servicio con más trenes dobles. Esto implica que, entre Puerto y Limache, los servicios serán dobles. Y entre Puerto y Sargento Aldea se doblarán algunos servicios adicionales".

Asimismo, aseguraron que estarán "en coordinación con el Seremi de Transportes para dar a conocer a los usuarios los detalles de este plan operacional especial. El llamado a los pasajeros es a colaborar, distribuyéndose a lo largo de todo el tren, a no sentarse en el suelo y evitar bloquear las puertas, para una mayor fluidez del viaje".

De momento, desde el gremio recomendaron a la comunidad del Gran Valparaíso, principalmente a los de la provincia de Marga Marga, que adopten medidas como planificar viajes con anticipación para reducir las complicaciones.

PURANOTICIA