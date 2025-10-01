Caos en Valparaíso: portuarios vuelven a instalar barricadas y obligan a cortar el tránsito vehicular en la Av. Errázuriz

Los trabajadores se encuentran en un proceso de negociación con las empresas Ultraport y Report, a raíz de un convenio, cuyo plazo –aseguran– se venció hace ya algunos días.
Tal como aconteciera la madrugada del pasado 24 de septiembre, trabajadores portuarios salieron a las calles de Valparaíso a realizar protestas.
Fue en la transitada avenida Errázuriz, en los alrededores de la plaza Sotomayor, donde volvieron a instalar barricadas incendiarias para suspender el tránsito.
Producto de lo anterior, Carabineros procedió a cortar el tránsito vehicular en el lugar, tanto en dirección a Valparaíso como a Viña del Mar, desviando por calle Blanco.
Noticia en desarrollo...
