Caos en la Salud Municipal de Villa Alemana: Confusam recrimina gestión del alcalde Estay y le exige disculpas públicas y retomar diálogo

La tensión entre los trabajadores de la Salud Municipal de Villa Alemana y el alcalde Nelson Estay escaló públicamente luego de que los funcionarios lo acusaran de emitir dichos despectivos en contra del personal de la atención primaria.

El conflicto se originó a raíz del reajuste salarial acordado durante la administración de la exalcaldesa Javiera Toledo, cuya segunda parte –un incremento del 5% en las remuneraciones de los trabajadores– comenzó a regir durante este año.

La molestia fue expresada a través de un video difundido por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) de la V Región, donde distintos trabajadores rechazaron que el alcalde Estay calificara como una "irresponsabilidad" el incremento salarial aplicado en la Corporación Municipal.

En el registro, una funcionaria dice que "nosotros decimos algo claro: irresponsable es ajustar siempre con el sueldo de los trabajadores, nunca con el poder". Otra trabajadora aparece señalando que "los sueldos en la salud municipal estaban congelados, precarizados y bajo el estándar mínimo del sector público", mientras que una tercera enfatiza que "este reajuste no fue un gustito, fue una corrección necesaria a años de servicio". Las declaraciones apuntan directamente a la gestión de Estay, a quien acusan de responsabilizar al personal por parte del déficit municipal.

En este contexto, el presidente de la Confusam V Región, Fabricio González, profundizó las críticas y sostuvo en este mismo registro audiovisual que "no aceptamos que nos traten de responsables del déficit. Los responsables son los malos gobiernos locales, la mala gestión y las malas prioridades. ¿Cuánto costaron los cinco secretarios generales (de la Corporación Municipal)? ¿Cuánto costó su finiquito?".

En conversación con Puranoticia.cl, el dirigente explicó que la organización espera un pronunciamiento público del alcalde Estay frente a lo que consideran ataques reiterados contra los trabajadores de la salud. De acuerdo al dirigente, los dichos del jefe comunal no sólo dañan la dignidad de los funcionarios, sino que además desvían la discusión sobre las causas reales del millonario déficit que enfrenta Villa Alemana.

"El reajuste ya está asegurado, pero lo que sí queremos son unas disculpas públicas del Alcalde. Se lo han dicho los mismos dirigentes de Villa Alemana a la secretaria general de la Corporación, para que hable con el Alcalde directamente y pueda pedir las disculpas respectivas. Nosotros creemos que a pesar de nuestras diferencias que podemos tener con el Alcalde y con cómo él ve la salud pública, cómo ve el gasto público y también por estas varias sesiones de Concejo Municipal donde él se ha referido de forma bastante despectiva a los trabajadores, igual se puede construir una confianza para poder seguir trabajando porque todavía le queda mandato", indicó.

Asimismo, sostuvo que "creemos que él es la autoridad democráticamente electa y, por lo tanto lo respetamos, pero también él tiene que poner de su parte en cuanto al diálogo. No puede establecer un corte de diálogo tan radical como lo ha hecho".

Acerca del problema mismo, Fabricio González planteó que "en los Concejos, el Alcalde en reiteradas ocasiones se ha referido de forma despectiva a los trabajadores porque trata de irresponsabilidad y descriterio, también hizo una demanda contra los concejales que aprobaron un aumento salarial para los trabajadores. Queremos decir que parte importante de mejorar la calidad de la salud es también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En ese sentido, las remuneraciones son parte importante. Lo digo no solo por el legítimo derecho de cada trabajador de querer aumentar su salario, sino que cómo la comuna de Villa Alemana competía con el resto de las comunas para traer a los mejores trabajadores a la zona".

En esa lógica, agregó que "el tema de reajustar el salario a las categorías A y de la B hacia abajo era relevante porque Villa Alemana tenía un ingreso de su carrera funcionaria bastante menor al resto de las comunas. Con ese aumento del 10% que lo dio la saliente alcaldesa Javiera Toledo, en dos años; después correspondía el otro 5% que se negoció hace años atrás y que se venía trabajando hace mucho tiempo, viene a nivelar también el tema de remuneraciones entre trabajadores de la salud".

Por último, el mandamás de la Confusam V Región manifestó que "siempre decimos que cuando se invierte en recursos humanos, cuando se invierte en personal, esa es una inversión, no es un gasto. Él tendrá su posición política y verá que todo lo que se hace en el sector público es gasto, pero para nosotros es inversión. Y decir que el déficit es netamente por el aumento de remuneraciones es irrisorio porque, en general, los municipios tienen dificultades, no sólo porque dan aumento salarial, sino porque han hecho malas inversiones, han puesto prioridades que no son las que corresponden y, en ese sentido, nosotros hemos mirado bien críticamente el cómo ha sido su manejo en este poco tiempo que lleva como Alcalde, que es bastante deficiente".

Así es como recordó que "tener cinco secretarios generales en la Corporación Municipal, con cinco finiquitos distintos, para mí es irrisorio, con contratos millonarios, con contratos que no son los de un trabajador promedio, entonces está haciendo agua su administración. Los déficit se generan por malas decisiones administrativas o por desórdenes como estar eligiendo cinco secretarios generales, por poner las prioridades donde no están. Es básicamente eso".

RESPUESTA MUNICIPAL

Frente a lo expresado por la Confusam V Región, Puranoticia.cl tomó contacto con el Municipio de Villa Alemana para conocer una versión respecto a estos dichos.

"Como Municipio expresamos nuestro pleno respeto a las distintas opiniones que puedan tener los gremios y, en este caso, la Confusam, y aclaramos que no se ha cuestionado a los trabajadores. Prueba de ello es que este Municipio propuso y logró la aprobación de recursos para el área de Salud del próximo año", subrayaron.

También aseguraron que "hemos valorado siempre –y de manera profunda– el trabajo de nuestros funcionarios, especialmente de quienes integran la red de salud municipal. Esto no sólo se expresa en palabras, sino también en hechos concretos: fuimos nosotros quienes incorporamos en la propuesta de Presupuesto 2026 $850 millones de financiamiento para el reajuste de remuneraciones del próximo año, iniciativa presentada por el alcalde Nelson Estay y aprobada por mayoría simple por el Concejo Municipal la semana pasada".

De esta manera, los trabajadores de la Salud Municipal de Villa Alemana esperan que el conflicto permita reabrir el diálogo con el alcalde Nelson Estay y encauzar una relación administrativa que consideran dañada. Mientras el Municipio enfrenta un complejo escenario financiero, desde la Confusam insisten en que el fortalecimiento del sistema de salud local pasa por mejorar las condiciones laborales y por una gestión que priorice a las comunidades y a quienes las atienden diariamente en los centros de salud.

