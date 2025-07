Caos en el Servicio de Salud de Valparaíso: denuncian pitutos, crisis administrativa y directivos que a la vez son dirigentes gremiales

Un verdadero escándalo es el que se vive en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), según denunciaron a Puranoticia.cl desde la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus) Valparaíso - San Antonio, con crisis de gobernanza, nepotismo, dirigentes gremiales que a su vez tienen cargos directivos y una serie de malas prácticas que nuevamente ponen en tela de juicio a esta entidad.

Cabe recordar que fue a primera hora del pasado miércoles 9 de julio cuando trabajadores asociados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) se tomaron las dependencias del SSVSA, en el marco de una serie de demandas, para lo cual impidieron el ingreso al edificio de Av. Brasil, en Valparaíso, a los trabajadores, por lo que se decidió implementar por aquella jornada el trabajo por la vía telemática.

Para hablar de aquello, Puranoticia.cl conversó con Moisés Sagredo, director de Fedeprus Valparaíso - San Antonio, quien apuntó a una "crisis enorme de gobernanza y problemas de años" en el Servicio de Salud, situaciones contra las cuales han luchado llevando a cabo una serie de gestiones, muchas de ellas respaldadas por el diputado Tomás Lagomarsino y el Consejo Local de Usuarios del Hospital Carlos van Buren.

"Nuestro Servicio es uno de los más atrasados en infraestructura. Si bien, el Hospital Claudio Vicuña (en San Antonio) nos da una luz, estamos atrasados en eso. El Van Buren ya no resiste más en las actuales condiciones y con la falta de dirección que ha tenido el Servicio, hoy a través de la directora Loreto Maturana, se mantienen las mismas malas prácticas", subrayó el dirigente de los funcionarios del SSVSA.

DIRIGENTES-DIRECTIVOS

Luego, el titular de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud lanzó una de las denuncias más graves, que apuntan a un "cogobierno" en el SSVSA. "Hay directivos que están con doble cargo. Nosotros, los representantes de los trabajadores, abogamos por los funcionarios, pero tenemos un sinnúmero de dirigentes que tienen cargos de jefe y, además, de dirigentes, lo que representa un doble daño que se hace a la institucionalidad", sostuvo Moisés Sagredo.

Esto ha generado –según denunció– una serie de problemas, muchos de los cuales recaen en la Subdirección Administrativa del Servicio de Salud. Y es que, por una parte, afirma que los proyectos que se tienen en carpeta no avanzan, otros que se caen y, lo que es más grave, que "se pierde plata". Un ejemplo de ello –dijo– es lo que ocurre con la actualización del Hospital Van Buren de Valparaíso: "Hoy estamos en el segundo semestre y aún no hay definición clara de cuándo se comprará el nuevo terreno".

Ahondando en la situación de la Subdirección Administrativa, expuso que "a quien había ganado por concurso público, Nelson Basáez, lo sacan del cargo cuando dice que está esta deuda millonaria de $30 mil millones en el Hospital Van Buren. Ahí asume Nelson Gaete como primer subrogante; y hoy hay una segunda subrogante, Karen Kruger, y ambos dirigentes gremiales. Ahí hay un claro conflicto de interés. No puede ser que hoy sean cercanos al empleador y por otra parte tengan otras funciones".

PITUTOS

Si bien, el dirigente consultado por Puranoticia.cl afirma que estos dirigentes señalados se han visto cercanos a los equipos, con fotos en reuniones de trabajo, enfatizó en que estos cargos y otros de Alta Dirección Pública deben pasar por concurso. "Acá lamentablemente está muy instalado todavía –y como ha sido un escándalo nacional– el tema de los pitutos. Si todas estas personas han sido nombradas de forma directa, ninguno con concurso, y nosotros creemos en la carrera funcionaria".

Cabe recordar que en julio de 2023, vale decir, hace dos años atrás, Puranoticia.cl daba cuenta de una serie de acusaciones que apuntaban a que el Partido Comunista tenía "secuestrado" al SSVSA con el nombramiento en los más altos puestos a sus militantes. Consultado por esta situación, el Director de Fedeprus planteó que "cada Gobierno, cada administración y cada partido ha traído gente y eso es indiscutible".

"Nosotros hemos denunciado a la Subsecretaría y al Ministerio, y hoy hay más de 300 cargos que se han entregado a dedo, sin ningún proceso de selección. A Fernando Olmedo (ex Director del SSVSA) le cuestionaron cerca de 80 cargos. Y hoy, que hay un sinnúmero de cosas, no se ha hecho ningún cambio adicional. Uno ve el protocolo firmado y son temas que debiesen ser abordados a través del comité de buenas prácticas laborales, como ausentismo, maltrato, acoso laboral y procesos de ascenso", explicó el dirigente de la salud en diálogo con Puranoticia.cl.

Uno de los casos emblemáticos era el de la ex seremi de Salud de Valparaíso, María Graciela Astudillo, militante del Partido Comunista. Al respecto, dijo que ella "es dirigente y también una funcionaria con alto grado. Tiene funciones críticas y la vemos a veces aparecer en estas acciones donde simulan ser dirigentes y en otra la vemos en pleno ejercicio como alto directivo. Entonces daña la función de los dirigentes y, por otra parte, uno dice: 'cómo se utiliza un gran número de recursos para una funcion que es casi inventada, sin concurso y que se puede reconocer como un claro favor político. Acá han salido múltiples casos y eso distorsiona la función pública".

DIRECTORA NO LOS RECIBE

También denunció que a pesar de llevar meses de trabajo, con reuniones para poder avanzar en el marco de la ley y no tener problemas que han tenido otros Servicios de Salud a nivel nacional, la directora del SSVSA, Loreto Maturana, no los quiere recibir.

"Tenemos molestia porque la Directora de hoy no nos recibe. He tratado de comunicarme con ella por la vía telefónca, pero siempre hay una excusa y un malestar. Le he manifestado situaciones graves de funcionarios en relación a salud mental, pero me dice que no la moleste un sábado o días libres, días libres que yo también tengo, pero donde hemos tenido que denunciar situaciones de acoso y maltrato y que se han visto agravadas con esta doble presencia", sostuvo el titular de Fedeprus.

Respecto a esta "doble presencia" que señala, explica que Loreto Maturana, ex directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, "está dos días en Valparaíso y tres días en San Antonio", agregando que "por ser Alta Dirección Pública, le tocaba a ella subrogar en primera instancia (en la Dirección del SSVSA). Entonces queda en ese cargo, sin embargo, uno dice: 'si está en esta materia, no se entiende que traiga a su equipo de San Antonio y esté dos días en Valparaíso y tres días sigue estando en San Antonio'".

"Lo único que se ha hecho es trabajar por los cargos de San Antonio, y por las faltas y necesidades que habían y se ha utilizado esta plataforma –que tiene una necesidad con toda la red– enfocando solamente recursos en un hospital", sumó.

Acerca de su continuidad, el Director de Fedeprus puntualizó que "consultamos con la Subsecretaría de Redes, porque sabíamos que saliendo un Director (Cristian Galvez) debió haberse priorizado el llamado a concurso, que se hace ahora en julio, pero sabemos que lleva mucho tiempo y esperamos que dé frutos este concurso de Alta Dirección Pública. Y uno piensa en el Director del Servicio de Salud, en la Subdirección Adminstrativa, en el Hospital Eduardo Pereira o en el Hosptal del Salvador, que son concursos que no se han llamado y donde siguen estando personas –en calidad de subrogantes– que no debieran poder tomar decisiones".

DEMANDAS

En otra de las demandas que tienen los funcionarios de la salud de la red Valparaíso - San Antonio, mencionó que llevan más de un año con el techo completamente caído en dependencias del SAMU Litoral, por lo que plantean arrendar un espacio intermedio mientras se soluciona la reparación o consturción de un nuevo establecimiento. No obstante, asegura que se ve poca respuesta y nulo compromiso.

Luego, el dirigente indicó a Puranoticia.cl que hace poco se llevó a cabo una manifestación en el frontis de la Dirección del Servicio de Salud para poder visiilizar la precariedad de los trabajadores hacinados en una sala del Hospital Van Buren, donde además sus contratos son a honorarios y muchos en condición precaria.

"Cuando hemos hecho notar nuestra preocupación por la sobrecarga en la unidad de emergencias y que hay agresiones, generalmente nos desvian los temas y nos mandan a hablar con los directores de los establecimientos autogestionados".

Y así es como nuevamente sale a la luz las dobles labores de los dirigentes-directivos: "Vemos que hoy en esta manifestación que hace la Fenats, muchos de sus asociados son parte del equipo directivo: el subdirector de gestión de personas y el relacionador laboral son socios de la Asociación del Servicio y se tiene una amplia libertad de conversar porque en otras consideraciones nos hubieran llevado o retenido o nos hubieran hecho un sumario de manera inmediata", comentó Sagrego.

Finalmente expuso que "queremos igualdad en el trato, dialogar y avanzar en tareas como la Ley Karin y espacios libres de violencia, pero hoy no vemos las condiciones, vemos mucho amiguismo y falta de criterios técnicos para avanzar".

