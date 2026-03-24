Caos en bencineras de Valparaíso: largas filas de autos y kilométricos tacos marcan la previa a dolorosa alza en el precio de combustibles

El incremento en el precio de los combustibles anunciado por el Gobierno, a través de la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), comenzó a generar sus primeros efectos visibles en la ciudadanía, con largas filas y congestión vehicular en estaciones de servicio de la región de Valparaíso.

La medida, que entrará en vigor este jueves 26 de marzo, contempla un alza de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 en el diésel, ajustes que –según el Ministerio de Hacienda– responden a la evolución de los precios internacionales y que representan uno de los aumentos más significativos de los últimos años.

A raíz de esto, desde la noche del lunes 23 de marzo se comenzaron a evidenciar los atochamientos vehiculares en distintas comunas de la región. En Valparaíso se registraron tacos en estaciones de calle General Cruz, en las de la avenida Errázuriz y en el cerro Los Placeres. Viña del Mar vivió una situación similar, con congestión en bencineras de la avenida Borgoño y la calle Limache, entre otros puntos.

En Villa Alemana, la situación no cambió mucho. De hecho, la unidad Transporte Informa reportó en redes sociales "congestión en Av. Valparaíso, desde calle Huanhualí hasta Maturana, en dirección al interior. Considere un aumento en los tiempos de viaje”, debido a la extensa fila de vehículos esperando cargar combustible.

El fenómeno responde a la anticipación de los conductores frente a la inminente alza. Muchos buscan llenar sus estanques antes de que los precios suban, lo que genera un efecto de pánico momentáneo que se traduce en tacos y largas esperas. Aunque cargar combustible les permitirá un alivio temporal, la percepción de que la próxima recarga será más costosa motiva esta conducta colectiva que se repite en todo el país.

Incluso el Presidente José Antonio Kast se refirió a esta situación durante una improvisada pauta de prensa en Puerto Montt, señalando que era “algo evidente” lo que iba a ocurrir en las estaciones de bencina, y que "hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas".

También sostuvo que "no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en un corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales y de ayuda a las familias más necesitadas".

Además, explicó que "es algo evidente que si se da el anuncio de que va a subir la bencina, yo en la primera bomba de bencina que encuentre voy a cargar el tanque del vehículo para evitar ese golpe al bolsillo, y es duro, entendemos la dureza”.

Este escenario evidencia no sólo el impacto inmediato en la movilidad de la región de Valparaíso, sino también los desafíos que enfrenta la ciudadanía para adaptarse a un alza histórica en los precios de los combustibles. Y aunque ya se trabaja en la implementación de medidas de mitigación, la magnitud del incremento genera preocupación por el efecto en los costos de transporte, bienes y servicios, entre otros.

PURANOTICIA