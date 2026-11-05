Candidatura de Valparaíso para ser sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ fue abordada en reunión de presidentes en Madrid

El Presidente José Antonio Kast se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se lleva a cabo en Madrid.

En el encuentro, las autoridades abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países, el rol de España como país inversor en Chile y la nueva edición de la cumbre.

En el encuentro que se extendió por cerca de 25 minutos, los mandatarios también hablaron sobre la candidatura que está impulsando Chile para que Valparaíso sea sede del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como Tratado de Alta Mar.

Cabe señalar que en su intervención ante el plenario de la cumbre, Kast hizo un llamado a "avanzar juntos" y ha pedido que la cooperación internacional sirva para superar "diferencias históricas" en la zona.

"Tenemos muchos más temas en común que podemos resolver en conjunto que diferencias que nos dividan", añadió.

Además, el jefe de Estado trasladó sus condolencias a España por los fallecidos del accidente ferroviario de la semana pasada en Urda (Toledo) que se saldó con 69 víctimas mortales.

(Imagen: Presidencia)

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