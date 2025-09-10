Candidata Viviana Núñez emplaza al Gobierno a escuchar a alcaldes y vecinos por falta de locomoción al Hospital Marga Marga

Sin conectividad, el recinto de salud podría ser “maravilloso, pero inútil”, advirtió.

La problemática de conectividad hacia el nuevo Hospital Provincial de Marga Marga ha sido alertada por los alcaldes de Quilpué y Villa Alemana, quienes advierten que la falta de rutas de transporte público podría afectar el acceso de miles de vecinos al recinto, que abrirá sus puertas en los próximos meses.

Según la aspirante al Congreso, la situación evidencia un problema estructural en la locomoción colectiva de la región y una débil respuesta de las autoridades de Gobierno. “El transporte en la región, pero particularmente en la Provincia de Marga Marga, necesita de una mano firme, valiente y decidida que resuelva de una vez por todas el problema de la locomoción colectiva, sobre todo hoy, que en la provincia nuestros vecinos sufren por la incertidumbre de recorridos y falta de regularidad en las zonas más periféricas. Coincido con la alcaldesa de Quilpué, la gente no puede seguir tomando Uber para llegar a sus destinos, y menos para ir a atenderse al nuevo hospital de Marga Marga que está a un par de meses de abrir”, afirmó.

En esa línea, la candidata destacó que el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, ha impulsado un Plan Maestro para la conectividad del sector, pero recalcó que su ejecución depende de una respuesta concreta del Ministerio de Transportes. “El alcalde Estay está a toda máquina avanzando en el Plan Maestro para la conectividad de ese sector y ha alzado la voz en distintos espacios para advertir de todo lo que falta en materia de Transportes, pero todo ese esfuerzo no servirá de nada si Transportes no soluciona la falta de recorridos para llegar al hospital y no informa, al menos, a las autoridades comunales de aquello”, sostuvo.

Asimismo, Núñez recordó que los compromisos en materia de transporte en la provincia se han incumplido reiteradamente. “Hasta ahora se conocen algunas promesas dichas en la prensa desde Transportes pero sin fechas claras y ninguna certeza de que se puedan cumplir… hace años nos prometieron el fin del collereo y ya sabemos que eso no pasó, lo que es un claro ejemplo de que la promesa de mejorar el transporte por años viene vacía”, señaló.