Candidata Macarena Urenda promete impulsar nuevas licitaciones al transporte público de la región de Valparaíso

Macarena Urenda recorrió los balnearios del litoral central y se refirió a uno de los grandes problemas que no sólo afecta a la costa, sino que a todos los habitantes de la región de Valparaíso: el transporte público.

“Tenemos un transporte público deficiente, que afecta a la calidad de vida de las personas. La licitación que está en curso en el Gran Valparaíso sólo renovará parte de las micros, son 600 buses de más de 1.800. Es un avance, pero insuficiente”, sostuvo.

Para la candidata a diputada por el distrito 7, la falta de un sistema eficiente de transporte púbico incide obliga a las personas a abandonar las comunas del litoral para estudiar o trabajar. Precisó que “todos los recursos se van a Santiago, que cuenta con locomoción moderna, interconectada, con pago electrónico. Por supuesto, que en la capital se concentra un alto porcentaje de la población del país, pero la rentabilidad social no puede ser sólo un número. Cuando sea diputada impulsaré nuevas licitaciones, que incluyan a la región de Valparaíso completa”.

Macarena Urenda agregó que un transporte público de calidad convertiría al litoral de los poetas en un sector atractivo para que cientos de personas decidieran vivir en alguna de las comunas, con el beneficio económico y de desarrollo que eso conllevaría.

