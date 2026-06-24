Canciller presenta candidatura de Valparaíso ante la OEA para albergar Secretaría del BBNJ: "Es una oportunidad para toda la región"

En la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller Francisco Pérez Mackenna, presentó la candidatura de Chile para albergar la sede de la Secretaría del Acuerdo de Alta Mar, conocido como BBNJ (por sus siglas en inglés), en la ciudad de Valparaíso.

El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó la importancia que le otorga la política exterior de Chile al cuidado del océano, la vocación marítima del país y su liderazgo en materia de gobernanza oceánica.

“Esta es una oportunidad para toda la región: radicar en América Latina y el Caribe la sede de un instrumento global llamado a aportar en la gobernanza de los océanos. Como único país miembro de la OEA con una candidatura, quiero extender una especial invitación a todos los Estados miembros a respaldarnos y aprovechar juntos, como región, esta oportunidad”, dijo la autoridad.

Además, el secretario de Estado hizo un llamado a los países a trabajar unidos contra el crimen organizado transnacional y a una integración efectiva y con medidas concretas para una mayor seguridad en beneficio de la ciudadanía.

“Más que reiteradas declaraciones, nuestra región espera de nosotros acciones”, sostuvo el ministro en el encuentro que se realiza en Panamá, y recalcó que “necesitamos aunar esfuerzos para enfrentar los principales desafíos de nuestra región. La lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la migración irregular, y el desarrollo de nuestras economías”.

En este contexto, extendió la invitación para adherir al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene por objetivo implementar medidas tangibles para concentrar esfuerzos hacia una mejor coordinación entre los Estados en materia de seguridad. Este mecanismo ya cuenta con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.

“El crimen no reconoce fronteras, y por eso es el llamado a otros a sumarse a esta iniciativa. Es necesario coordinar acciones conjuntas, fomentar la cooperación policial y judicial, promover el intercambio de inteligencia, así como, detener el narcotráfico, el lavado de activos y el comercio de armas ilegales”, puntualizó.

Asimismo, destacó que se debe abordar el reto de la migración irregular y asegurar las fronteras para enfrentar un fenómeno de preocupación regional.

“La cooperación hemisférica adquiere pleno sentido cuando se traduce en resultados que inciden en la vida de las personas”, finalizó el ministro Pérez Mackenna.

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